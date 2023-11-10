تعرض صغيرين للاصابة بطلق ناري أثناء مشاجرة بين عائلتين ، في منطقة كلح الكرنك بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، وتوالت النيابة التحقيق .

إصابة صغيرين إثر مشاجرة بين عائلتين بأسوان

وكانت البداية بتلقي مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا؛ يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين “آل نعيم”، و "آل الزبال" بقرية كلح الكرنك التابعة لدائرة المركز؛ حيث إنهم استخدموا فيها الأسلحة النارية، ما أدى إلى إصابة طفلين أثناء خروجهما من الدرس، وعلى الفور تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لإنقاذهم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان المشاجرة وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية، أن المصابين طفلان، وهما: أكرم سعد زين عابدين، وأروى بدري فضل الله، وعمرهما 10 سنوات، وتم نقلهم إلى مستشفى حورس لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما بواسطة الفرق الطبية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

حبس المتهمين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمنوفية

كما أمرت جهات التحقيق بالمنوفية ، حبس 4 أشخاص مقيمين بمحافظة المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم ، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفـى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

حبس المتهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بمصر القديمة

كما امرت نيابة مصر القديمة الجزئية ، بحبس سائق مقيم بمحافظة الشرقية، وآخر ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.وذلك " بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"

وبمواجهتهم اعترف الأول بقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وأقر الثانى والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالى عملات "أجنبية".

وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق "الواتس آب" لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.