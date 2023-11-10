أهالى جنوب سيناء يتبرعون بدمائهم للفلسطينيين فى غزة

يستمر التوافد من المواطنين علي حملات التبرع بالدم و التي تنفذها وزارة الشباب و الرياضة داخل المنشأت الشبابية و الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية ، و بالتعاون مع بنوك الدم الاقليمية ، و مجلس القبائل و العائلات المصريه ، في اطار توجيهات فخامة رئيس الجمهوريه لدعم أشقائنا في فلسطين جراء احداث العنف الجاري في قطاع غزة .

استمرار توافد المواطنين علي الحملة القومية للتبرع بالدم تضامن شباب مصر مع غزة بمحافظة جنوب سيناء

تنفذ الحمله بمحافظة جنوب سيناء بمدينه الطور يوم الجمعه الموافق 10/ 11 / 2023 الساعه 5 مساء بمركز شباب الساحل

و يوم السبت الموافق 11 / 11 / 2023 الساعه 5 مساء بمركز شباب ابوزنيمة .

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وبحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و احمد عبد العزيز وكيل المديرية .