عاجل
بيان عاجل للقمة السعودية الإفريقية حول المدنيين في غزة سفيرة فلسطين بكندا: أهل غزة يتعرضون للإبادة (فيديو)
الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أهالى جنوب سيناء يتبرعون بدمائهم للفلسطينيين فى غزة

مركز شباب الساحل
مركز شباب الساحل بطور سيناء

يستمر التوافد من المواطنين علي حملات التبرع بالدم و التي تنفذها وزارة الشباب و الرياضة داخل المنشأت الشبابية و الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية ، و بالتعاون مع بنوك الدم الاقليمية ، و مجلس القبائل و العائلات المصريه ، في اطار توجيهات فخامة رئيس الجمهوريه لدعم أشقائنا في فلسطين جراء احداث العنف الجاري في قطاع غزة .

استمرار توافد المواطنين علي الحملة القومية للتبرع بالدم تضامن شباب مصر مع غزة بمحافظة جنوب سيناء

تنفذ الحمله بمحافظة جنوب سيناء بمدينه الطور يوم الجمعه الموافق 10/ 11 / 2023 الساعه 5 مساء  بمركز شباب الساحل

و يوم السبت الموافق 11 / 11 / 2023 الساعه 5 مساء بمركز شباب ابوزنيمة .

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وبحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و احمد عبد العزيز وكيل المديرية .

الجريدة الورقية