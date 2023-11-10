افتتاح معرض فنانين من أجل فلسطين .. هدي كمال:٢٠% من حصيلة بيع لوحات لصالح فلسطين

تحت عنوان "فنانين من أجل فلسطين" افتتح جاليري الآرت كافيه مساء اليوم موسم الخريف بمعرض يضم العديد من الفنانين يعرضون اكثر من ١٠٠ لوحه فنية ، بقاعة عرض الجاليري بالمعادي وبحضور العديد من المهتمين بالحركة التشكيلية في مصر.

من ناحيتها، صرحت الفنانة هدي كمال مؤسسة جاليري الآرت كافيه واحد المشاركين في المعرض: “قررت إدارة الجاليري والفنانين المشاركين التبرع بـ ٢٠% من إجمالي مبيعات اللوحات الفنية المعروضة لصالح الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، حيث سيتم توجيه حصيله المبيعات إلى الهلال الأحمر المصري للتصرف فيها بمعرفته في تقديم المساعدات اللازمة لاهالينا في غزة”.

ومن جانبه صرح الفنان التشكيلي الدكتور إسلام الريحاني المشرف علي المعرض واحد العارضين " الفن هو وسيلتنا الوحيدة للتعبير عن تضامنا الإنساني مع كل محتاج خاصا اخواتنا في فلسطين."

يضم المعرض مجموعة كبيرة من الفنانين المحترفين الذين يقدمون أعمال تمثل مختلف المدارس الفنية من تجريبية وتجريدية، منهم من شارك في العديد من المعرض المحلية والاقليميه، ومن الفنانين المشاركين الإعلامية هالة فوزي، بريهان سالم، دينا بركات، هيدي خالد، سميحه فارس، ليلي عزمي، ،سلمي محمد ، هدي شوقي، رانيا منصور، أشرقت علام ، مها محمود ، ناهد سامي، اروي الغنيمي ،يسرا امين، دينا صبحي وجينا جمال مروه سمير وآخرين.