كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين حال النسيان أو فقدانها ؟

يبحث الكثيرون عن كيفية معرفة الرقم السر ي لبطاقة التموين حال نسيانه أو فقدان البطاقة، فى ظل رغبة المواطنين فى الحصول على السلع التموينية الشهرية من بقالى التموين فى مختلف أنحاء مصر.

أتاحت وزارة التموين برئاسة الدكتور علي المصيلحى، معرفة رقم السري لبطاقة التموين فى حالة نسيان الرقم السري أو فقدان البطاقة، وذلك لما يقرب من 64 مليون مواطن يستحقون صرف السلع التموينية الشهرية، خاصة أن الرقم السري للبطاقة التموينية يكون خاصا بصرف السلع التموينية الغذائية الشهرية وليس مخصص لصرف فارق النقاط للخبز.

كيفية معرفة رقم السري لبطاقة التموين

وأكدت وزارة التموين، إتاحة معرفة رقم السري لبطاقة، وذلك من خلال رسالة نصية sms على الرقم المخصص لذلك وهو 9136 مكتوب بها رقم "1"، يتبع ذلك تلقى رسالة من التموين تتضمن الرقم السري الجديد للبطاقة التموينية المفقودة، والمكون من 4 أرقام، مع استلام الرقم الجديد عقب تسليم البطاقة التموينية.

معرفة رقم السري لبطاقة التموين

كما أتاحت معرفة رقم السري لبطاقة التموين من خلال الدخول على شبكة الإنترنت بخلاف إرسال رسالة نصية تتضمن الرقم السري الجديد.

عدة خطوات لمعرفة الرقم السري لبطاقة التموين:

1_ الدخول على بوابة مصر الرقمية عبر الرابط الرسمى هنا

2_ الضغط على أيقونة تموين.

3_ ظهور قائمة خدمات وزارة التموين.

4_ الضغط على كلمة ابدأ.

5_ تسجيل بيانات البطاقة التموينية تتضمن الاسم ورقم البطاقة والإدارة التموينية وعدد الأفراد ومكتب التموين التابع له.

6_ تحديد بيانات أفراد البطاقة بدقة وصلة القرابة مع صاحب البطاقة.

7_ الضغط على موافقة على كافة الشروط.

8_ تفعيل البطاقة التموينية وإرسال رسالة نصية بالرقم السري الجديد.