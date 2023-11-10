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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز يبعث رسالة تهنئة الى نادي الزمالك وينتقض التحكيم

بيراميدز
بيراميدز

يتقدم مجلس إدارة نادي بيراميدز، وجميع العاملين به واللاعبين ومجلس الإدارة وجماهيره، بالفوز والتأهل إلى نهائي كأس مصر، ومواجهة النادي الأهلي في المباراة النهائية.

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مصدر من بيراميدز: متى اجتمع اتحاد الكرة ليحيل رئيس النادي للانضباط

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طبيب الزمالك يكشف إصابات مواجهة بيراميدز

بيان عاجل من بيراميدز ضد التحكيم بعد الهزيمة أمام الزمالك في كأس مصر


ويعرب مجلس إدارة نادي بيراميدز، عن تقديره الكامل، تجاه لاعبي الفريق الذين قدموا مباراة كبيرة ولعبوا بعشرة لاعبين، وقدموا جهودا غير عادية خلال مجريات اللقاء.

 ونحن لانريد الانتقاص من فوز الزمالك، مشيرا إلى أن القرارات التحكيمية الفاضحة، كانت السبب وراء غضبنا عقب نهاية المباراة.

وتابع البيان : إن غياب العدالة والنزاهة يؤدي إلى الانحدار وقرارات التحكيم في مباراة قبل نهائي كأس مصر كانت مخجلة.

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