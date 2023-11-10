بيراميدز يهنئ الزمالك بتأهله إلى نهائي كأس مصر

أرسل مجلس إدارة نادي بيراميدز التهنئة لنادي الزمالك بمناسبة الفوز الأخير في نصف نهائي كأس مصر وبلوغ نهائي البطولة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية.

كما وجه النادي الشكر للاعبيه على الجهد الكبير المبذول خلال المباراة ورغم الخسارة إلا أنهم بذلوا قصارى جهدهم، ومؤكدا على أن التحكيم كان هو النقطة السيئة في المباراة.

وجاء البيان على النحو التالي:

يتقدم مجلس إدارة نادي بيراميدز وجميع العاملين به، بخالص التهنئة لنادي الزمالك ومجلس إدارته ولاعبيه وجماهيره، بالفوز والتأهل إلى نهائي كأس مصر.

ويعرب مجلس إدارة النادي عن تقديره الكامل تجاه فريق بيراميدز الذين قدموا مباراة كبيرة ولعبوا بعشرة لاعبين وقدموا جهودا غير عادية،

ونحن إذ لا نريد الانتقاص من فوز نادي الزمالك، فإننا نؤكد أن مشكلتنا كانت مع القرارات التحكيمية الفاضحة و الوهمية تجاه بيراميدز خلال المباراة، والكروت الصفراء والحمراء.

إن غياب العدالة و النزاهة يؤدي إلى الانحدار، و قرارات التحكيم في مباراة قبل نهائي كاس مصر كانت مخجلة.