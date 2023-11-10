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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بمصر القديمة

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية بحبس سائق مقيم بمحافظة الشرقية، وآخر ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات. وذلك "بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

 

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ضبط 4 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي

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حبس متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي

حبس المتهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى  بمصر القديمة

   وبمواجهتهم اعترف الأول بقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وأقر الثانى والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالى عملات "أجنبية".

   وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق "الواتس آب" لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

تفاصيل واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة

كما أقرت ممرضة بقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة ومحاولة بيعها بالجمالية،وقالت إنه حال عملها ممرضة لدي صاحبة الشقة وكانت علي عليىبوجود مجهوهرات لدي المجني علاقات بسرقتها بإسلوب المغافلة،وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

تفاصيل الواقعة كانت عندما تم ضبط ممرضة – مقيمة بمحافظة الجيزة لقيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين – مقيم بمحافظة الجيزة  بأسلوب"المغافلة" حال عملها ممرضة لوالدة المجني عليه، وتحرر المحضر اللازم.
وتم إحالتها إلي النيابة العامة ،وجددت المعارضات بمحكمة جنح الجمالية، حبس الممرضة المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة ومحاولة بيعها بالجمالية.

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