الصيد يواصل حصد المراكز الاولى فى بطولة الجمهورية للسباحة

واصل فريق السباحة بنادى الصيد حصد المراكز الاولى فى منافسات بطولة الجمهورية لمرحلة 15سنة والتى تقام خلال الفترة من 2 نوفمبر – 26 ديسمبر بمجمع حمامات السباحة بستاد القاهرة ، وقد أسفرت النتائج عن الاتى :



نتائج البطولة..

1. فريق الناشئات (مرحلة 15 سنة) ، يضم الفريق السباحات روكان تامر اسماعيل، ملك احمد جمال الشاذلي، نازلى محمد العقدة، هميس عصام الخولي

• السباق: 400م تتابع حرة

• الترتيب: المركز الاول والميدالية الذهبية



2. السباح: ادهم احمد محمد (مرحلة 15 سنه )

• السباق: 200م متنوع

• الترتيب: المركز الثانى والميدالية الفضية

3. فريق الناشئات مرحلة 15 سنة ، يضم الفريق السباحات رحمة احمد محمد، روكان تامر اسماعيل، ملك احمد جمال الشاذلي، نازلى محمد العقدة

• السباق: 800م تتابع حرة

• الترتيب: المركز الثانى والميدالية الفضية



4. السباحة: روكان تامر اسماعيل (مرحلة 15 سنة )

• السباق : 100م ظهر

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية

5. السباحة: روكان تامر اسماعيل ( مرحلة 15 سنه )

• السباق : 200م ظهر

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية



6. السباحة: ملك احمد جمال الشاذلي ( مرحلة 15 سنه )

• السباق : 200م متنوع

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية

7. السباحة: روكان تامر اسماعيل ( مرحلة 15 سنه )

• السباق : 50م حرة

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية