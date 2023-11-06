الصيد يواصل حصد المراكز الاولى فى بطولة الجمهورية للسباحة
واصل فريق السباحة بنادى الصيد حصد المراكز الاولى فى منافسات بطولة الجمهورية لمرحلة 15سنة والتى تقام خلال الفترة من 2 نوفمبر – 26 ديسمبر بمجمع حمامات السباحة بستاد القاهرة ، وقد أسفرت النتائج عن الاتى :
نتائج البطولة..
1. فريق الناشئات (مرحلة 15 سنة) ، يضم الفريق السباحات روكان تامر اسماعيل، ملك احمد جمال الشاذلي، نازلى محمد العقدة، هميس عصام الخولي
• السباق: 400م تتابع حرة
• الترتيب: المركز الاول والميدالية الذهبية
2. السباح: ادهم احمد محمد (مرحلة 15 سنه )
• السباق: 200م متنوع
• الترتيب: المركز الثانى والميدالية الفضية
3. فريق الناشئات مرحلة 15 سنة ، يضم الفريق السباحات رحمة احمد محمد، روكان تامر اسماعيل، ملك احمد جمال الشاذلي، نازلى محمد العقدة
• السباق: 800م تتابع حرة
• الترتيب: المركز الثانى والميدالية الفضية
4. السباحة: روكان تامر اسماعيل (مرحلة 15 سنة )
• السباق : 100م ظهر
• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية
5. السباحة: روكان تامر اسماعيل ( مرحلة 15 سنه )
• السباق : 200م ظهر
• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية
6. السباحة: ملك احمد جمال الشاذلي ( مرحلة 15 سنه )
• السباق : 200م متنوع
• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية
7. السباحة: روكان تامر اسماعيل ( مرحلة 15 سنه )
• السباق : 50م حرة
• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية