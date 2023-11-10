كريستيانو رونالدو على موعد مع كتابة رقمًا قياسيًا جديدًا رفقة منتخب البرتغال

يتواجد الدولي كريستيانو رونالدو بصفوف منتخب البرتغال، بعد اعلان القائمة التى ستخوض فترة التوقف الدولي، خلال شهر نوفمبر الجاري.

رقم جديد ينتظر كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

وأصبح البرتغالي رونالدو أكثر لاعب يشارك فى المباريات الدولية مع منتخب بلاده فى تاريخ كرة القدم، فى حالة مشاركته مع البرتغال فى التصفيات.

وشارك رونالدو مع منتخب البرتغال فى 203 مباراة دولية، استطاع تسجيل 127 هدفًا، لييكت رقمًا قياسيًا جديدًا كأثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ المنتخبات.

ويخوض منتخب البرتغال الأول لكرة القدم مباراتي أمام ليختنشتاين وآيسلندا المقرر لهم يومي 16 و19 نوفمبر 2023، ضمن منافسات الجولتين الختاميتين من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا.

وتم استدعاء كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي ليواصل مشوار تألقه مع الساحرة المستديره وكتابة أرقام قياسية جديدةز

وشهدت قائمة منتخب البرتغال ايضًا تواجد ثنائي النصر والهلال، أوتافيو وروبن نيفي استعدادا لـ "يورو 2024".

ونجح المنتخب البرتغالي فى حجز مقعدًا في بطولة كأس أمم أوروبا لعام 2024، المقرر اقامتها في ألمانيا.

كما اعتلي رونالدو ورفاقه صدارة ترتيب المجموعة العاشرة بمنافسات تصفيات اليورو بالعلامة الكاملة، بواقع 24 نقطة جمعها من خوض 8 مباريات.