بالأرقام.. كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في مباراة النصر والخليج

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على لقب أفضل لاعب في مباراة النصر والخليج التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري السعودي.

وحقق النصر الفوز على الخليج بهدفين دون رد، سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول من تسديدة صاروخية، بينما سجل إيمريك لابورت الهدف الثاني من صناعة رونالدو.

أرقام كريستيانو رونالدو خلال لقاء النصر والخليج :

• سجل الهدف الأول ✅

• صنع الهدف الثاني ✅

• لعب 29 تمريرة دقيقة بنسبة 94٪

• صنع فرصة (1)

• سدد (3) تسديدات على المرمى

• نسبة افتكاك الكرة 100٪ ✅

• فاز بـ3 ثنائيات ✅

بهذه النتيجة يواصل النصر مطاردة الهلال نحو صدارة جدول ترتيب دوري روشن، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 28 وبفارق 4 نقاط عن الزعيم ، في حين يحتل الخليج المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.