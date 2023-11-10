الأونروا تكشف حصيلة جديدة لضحاياها في قطاع غزة

لقي 99 موظف في منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، مصرعهم، إضافة إلى 26 جريحا، وذلك منذ بداية الأعمال العدائية في 7 أكتوبر الماضي.

وأعلن تقرير حول الوضع الصادر، الخميس: "مقتل سبعة موظفين إضافيين من (الأونروا) في غزة"، مؤكدًا أن هذا هو أكبر عدد من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين قُتلوا في صراع في تاريخ الأمم المتحدة.

وأضاف تقرير الوكالة أن ثلث موظفي (الأونروا) الذين قتلوا كان جنوب وادي غزة، والذي دعا الجيش الإسرائيلي المدنيين على التحرك جنوبا إليه أثناء استمرار العمليات البرية والجوية.

وفي الأسبوع الماضي، قال مفوض الأونروا فيليب لازاريني إن الخسائر تمثل أكبر عدد من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، الذين قتلوا في صراع في أي مكان في العالم في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن.

وسلطت الأونروا الضوء على كيفية "استمرار موظفيها في العمل بلا توقف لتقديم المساعدة الإنسانية"، رغم الخسائر والنزوح الذي يعانون منهما.

وكانت قد قدمت الوكالة، الأحد الماضي، تحديثا لعدد القتلى جراء الغارات المنفصلة التي وقعت في محيط مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة، يومي 2 و4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وقالت وكالة "الأونروا" إنها تأكدت من مقتل 27 شخصا في الغارة التي وقعت بالقرب من مدرسة تابعة للأونروا في المخيم في 2 نوفمبر.

وذكر التقرير أن الغارة التي استهدفت مدرسة تابعة للأونروا بالمخيم، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أدت إلى مقتل 15 شخصا.

التواطؤ مع إسرائيل

وبعد أن اتهمت حركة حماس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالتواطؤ مع إسرائيل، رد متحدث باسم الأونروا، أمس الخميس، قائلا إن الوكالة لم تطلب انتقال الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وأضاف أنه "لا صحة لاتهامات حماس لنا بالمساعدة في التهجير من شمال غزة".

وكانت حركة حماس قد اتهمت، الأونروا بالتواطؤ مع إسرائيل في "النزوح القسري" لسكان غزة.

وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في بيان: "نؤكد أن تخاذل وكالة الأونروا ومسؤوليها عن دورهم الواجب هو تواطؤ واضح مع إسرائيل ومخططاتها بالتهجير القسري".

وأضاف: "وصلت الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة لدرجة كارثية، ما يجعل منه منطقة منكوبة تعاني جراء الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

كما حمل الوكالة التابعة للأمم المتحدة المسؤولية عن "وزر هذه النكبة الإنسانية لا سيما لسكان مناطق غزة وشمالها بعدما امتثلت منذ اللحظة الأولى لإملاءات الاحتلال وغادرت مواقعها".

كذلك، اتهمها بالتخلي عن "مسؤوليتها تجاه مئات الآلاف من السكان في هذه المناطق، فتركتهم دون مأوى أو ماء أو غذاء أو علاج، وصمّت آذانها عن الاستماع لكل صرخات الألم والمعاناة حتى اللحظة".

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