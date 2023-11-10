الرابطة الطبية الأوروبية تحذر من خطورة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في غزة

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في روما، إن أجساد الضحايا أسفل الأنقاض والمنازل المهدمة تنذر بكوارث صحية وأوبئة.

ارتفاع نسب الأمراض المعدية

وأضاف “عودة" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عى “الفضائية المصرية” اليوم الجمعة، أن من خطورة ارتفاع نسب الأمراض المعدية بشكل كبير، خاصة أمراض البطن والجلد لنقص المياه النظيفة والغذاء، مؤكدًا أن هذه كارثة صحية والقطاع بحاجه إلى مساعدات فورية.

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، أنَّه سيتم نقل الجرحى الخطيرين بالطائرات ضمن آليات تأمين نقل المصابين للسفينة لتجنب ما حدث من قبل، من قصف العدو لعربات الإسعاف التي تنقل المصابين، وهناك أكثر من 26 ألف مصاب أغلبهم نساء وأطفال، وإيطاليا فتحت أبواب المستشفيات الإيطالية لعلاج المصابين من الفلسطينيين.

تنسيق مستمر مع الأطباء داخل غزة

وأشار إلى أن هناك تنسيق مستمر مع الأطباء داخل غزة وسيتم الإعلان عنه، والأهم الآن توفير عدد كبير من المستشفيات المتنقلة على شواطيء غزة للتخفيف من حدة مشكلات المياه والطاقة ووصل الأمر إلى قيام الأطباء بإجراء عمليات بدون تخدير.