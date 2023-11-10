الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة فى ماكينات الـATM

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي.. استقر سعر الريال السعودي أمام الجنية المصري بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة عبر ماكينات الصرف الألي، مسجلًا في بنكي الأهلي المصري ومصر نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزي المصري مسجلا نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال السعودي خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة بماكينات الصرف الألي، وجاء سعره ببعض البنوك المصرية على النحو الاتي:

سعر الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة

الريال السعودي

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19  جنيه للشراء.

8.22  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.18  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء. 

8.25 جنيه للبيع.

 

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