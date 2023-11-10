التخفيضات تصل إلي 25٪.. إقبال كبير على مبادرة خفض الأسعار بالدقهلية

تشهد المعارض السلعية المشاركة في مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع إقبالا كبيراً من المواطنين لتلبية إحتياجاتهم من السلع الأساسية.

اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المبادرة التي تم إطلاقها في ١٤ أكتوبر الماضي و تستمر لمدة 6 أشهر ، تتضمن توفير 48 صنفا لعدد 7 مجموعات سلعية بتخفيضات تتراوح من 15 الي 25٪ ،مشيرا إلى أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية ، مما يساهم في تحقيق التوازن السلعي والمساهمة في السيطرة على مستويات الأسعار.

واضاف الوزير أنه أصدر توجيهات لكافة المديريات بتكثيف الحملات الرقابية لضمان حصول المواطنين على السلع بالخصومات المعلنة، فضلا عن مراقبة طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على المنتج بالمبادرة من قبل المنتجين والعارضين

إقامة عدد كبير من المعارض

من جهته أكد السيد دايرة المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية أنه تم إقامة عدد كبير من المعارض و المنافذ في مبادرة تخفيض السلع، حيث تم إقامة 20 معرض رئيسي في المحافظة منهم 2 رئيسي في المنصورة و18 اخر في باقي المدن والمراكز بالدقهلية.

وقال دايرة خلال جولة المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية على محافظة الدقهلية ، أن مبادرة تخفيض أسعار السلع تضم 410 معرض ومنفذ تتضمن نحو 100 سلسلة ومحل تجاري، و 167 جمعية تعاونية استهلاكية، و 13 منفذ تابع للشركة العامة لتجارة الجملة، و 110 منفذ تابع للمجالس المحلية، إضافة إلي تسيير 18 سيارة سلع متنقلة سعة 1.5 طن ،مضيفا أن السلع المطروحة في المبادرة نسبة التخفيضات بها من 15 الي 25٪ عن السوق المحلية مما ادي الي عمل توازن في سعر السلع الأساسية من سكر و زيوت و ارز و مكرونة و خلافه، مشيرا إلي أنه يتم ضخ السلع في المنافذ والمعارض بنحو 3 مرات يومياً نظرا لزيادة الإقبال.

من جانبه قال علي حسن وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية أنه يتم يوميا شن حملات على كافة الأسواق التجارية، حيث تم تحرير في شهر أكتوبر 2800 مخالفة مخابز وتجار تموين و محطات بترول و عدم إعلان و بيع أزيد من السعر.

قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين أن الدولة نجحت مؤخراً في تطبيق منظومة خفض الاسعار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية و منافذ القطاع الخاص وكذلك المجمعات الاستهلاكية.

وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تواصل جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.



