طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي في الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب.



ويتكون طاقم التحكيم لمباراة الزمالك وأبو سليم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة الزمالك وأبوسليم، في حين يراقب الحكام المغربي عبدالله العشيري.

ويقود الزمالك معتمد جمال كمدير فني مؤقت للأبيض بعد إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لسوء النتائج، ونجح “معتمد” في قيادة الزمالك للتأهل إلى نهائي كأس مصر (نسخة الموسم الماضي) بعد تخطي عقبة بيراميدز في دور نصف النهائي.