ضبط ‏62392 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تواصل الإدراة العامة للمرور شن حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة،والتي أسفرت خلال 24 ساعة من ضبط ‏62392 مخالفة مرورية متنوعة.

استمرت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (62392) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(14015) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(572) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(173) مخالفة دراجة نارية.

(1314) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(31) مخالفة موقف عشوائى.

(13) مخالفةشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.