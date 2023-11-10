الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط ‏62392 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

تواصل الإدراة العامة للمرور شن حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة،والتي أسفرت خلال 24 ساعة من ضبط ‏62392 مخالفة مرورية متنوعة.

 

استمرت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (62392) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(14015) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(572) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(173) مخالفة دراجة نارية.

(1314) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(31) مخالفة موقف عشوائى.

(13) مخالفةشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

مواد متعلقة

نتنياهو: سنصل إلى السنوار وسنواصل الحرب حتى تنهار حماس

تعرف على حركة المرور بالقاهرة والجيزة

أولوية المرور.. التحقيق في مشاجرة هبة قطب وموظف بجامعة الدول بالشيخ زايد

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تُكثف المرور الميدانى لرصد أي تعديات مخالفة

المرور تستعد لتقلبات الجو والطقس السيء برفع حالة الطوارئ

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة
الجريدة الورقية