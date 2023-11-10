عادة ما تتواصل المواقع الإلكترونية مع أهل الضحية للتعرف على تفاصيل الجريمة، لكننا قررنا هذه المرة أن نختلف عن الآخرين، ونذهب إلى منزل أسرة المتهم وهو عصام الشهير بـ"وردة" المتهم بقتل بائع ملابس بدار السلام لكشف كواليس جديدة من خلال أحد أفراد أسرته، في البداية رفض أحد أقارب المتهم الحديث معنا، لكننا تواصلنا معه باستمرار حتى استجاب في النهاية ورفض ذكر اسمه وتحدث عن تفاصيل تلك الجريمة.

الوفد مع أحد أفراد أسرة المتهم

"الضحية كان يفتعل المشاكل".. أسرة المتهم بإنهاء حياة بائع تفجر مفاجأة



وقال أحد أقارب المتهم؛ هذه الواقعة، ارتكب فيها "عصام" جريمة قتل بائع متجول، وذلك بسبب قيام البائع ببيع الملابس أمام محل التاجر، كما تسبب في ازعاجه دائما حيث كان يأتي إلى المنزل ويشكو من أفعال البائع ويردد "حسبي الله ونعم الوكيل ".

وأضاف ؛ يبدو أن "عصام" كان يعاني من إزعاج البائع المتجول منذ فترة طويلة، وقد حاول أكثر من مرة إقناعه بالذهاب إلى مكان آخر، ولكن البائع رفض مردد "انا اقف فى المكان إللي أحبوا غصب عن اي حد"

واستكمل؛عصام شعر بضعف حيلته بهذة الكلمات، وقرر أخذ موقف من تلك البلطجة ,فنشبت مشادة كلامية بين عصام والبائع، تطورت إلى مشاجرة، وخلال المشاجرة، قام التاجر بالاعتداء على البائع باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن وفاته.



وأنها حديثة؛ أعلم أن جريمة القتل خطأ كبير ارتكبه عصام ، لكن يجب أن ننظر إلى أفعال الضحية وسلوكه، فلماذا كان دائمًا يفتعل مشاكل مع القاتل؟ هل كان هناك سبب وجيه لذلك؟

اعترافات القاتل تثبت صحة حديث الأسرة

عصام وردة المتهم



أثناء تحقيقات اعترف عصام الشهير بوردة بارتكاب الواقعة، وقال إنه قتل البائع المتجول بسبب قيامه ببيع الملابس أمام محله، مما تسبب في إزعاجه.

وقال وردة؛ إنه يمتلك محل لبيع السجاد في منطقة دار السلام ، وقد اشترى المحل منذ عدة سنوات، ومنذ ذلك الحين كان يعاني من إزعاج البائع المتجول الذي كان يبيع الملابس أمام محله.

وأضاف التاجر أنه حاول أكثر من مرة إقناع البائع المتجول بالذهاب إلى مكان آخر، ولكن البائع رفض.

وتابع وردة: أنه في يوم الواقعة، نشبت مشادة كلامية بينه وبين البائع المتجول، تطورت إلى مشاجرة، وخلال المشاجرة، قام بالاعتداء على البائع المتجول باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن وفاته.

فيما قرر قاضى المعارضات بمحكمة دار السلام، تجديد حبس تاجر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل بائع متجول، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة وأن قتل المجنى عليه بسبب افتراشه الأرض لبيع الملابس أمام محله.