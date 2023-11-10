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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وصول طائرة مساعدات روسية إلى مصر تمهيدًا لإدخالها غزة

المساعدات الروسية
المساعدات الروسية لغزة

أرسلت روسيا طائرة عسكرية محملة بمساعدات للفلسطينيين إلى مصر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

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بعد شهر من الحصار.. جميع سكان غزة يفتقرون للغذاء بشدة

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نتنياهو: إسرائيل لا تسعى لحكم قطاع غزة أو احتلاله

وقال وزير خارجية أمريكا "أنتوني بلينكن": إننا نعمل على إحلال السلام المستدام من خلال حل الدولتين.

عدم التهجير القسري

وأضاف، خلال تصريحات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "طرحنا أفكارا بشأن عدم التهجير القسري للمدنيين بقطاع غزة".

 قطاع غزة

وتابع: "يجب بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة"، مشددا على ضرورة القيام بالمزيد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

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