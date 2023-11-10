وصول طائرة مساعدات روسية إلى مصر تمهيدًا لإدخالها غزة

أرسلت روسيا طائرة عسكرية محملة بمساعدات للفلسطينيين إلى مصر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال وزير خارجية أمريكا "أنتوني بلينكن": إننا نعمل على إحلال السلام المستدام من خلال حل الدولتين.

عدم التهجير القسري

وأضاف، خلال تصريحات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "طرحنا أفكارا بشأن عدم التهجير القسري للمدنيين بقطاع غزة".

قطاع غزة

وتابع: "يجب بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة"، مشددا على ضرورة القيام بالمزيد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.