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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب الصالات يدخل في معسكرا مفتوحا استعداداً لخوض تصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر للصالات
منتخب مصر للصالات

يبدأ اليوم منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة ، معسكره التدريبى المفتوح على الصالة المغطاة باستاد القاهرة فى الفترة من ١٠ الى ١٦ نوفمبر الجارى استعداداً لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة فى موزمبيق والمؤهلة إلى كأس العالم خلال الفترة المقبلة.
 

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واختار المدير الفنى قائمة لاعبين تضم كلا من جمال عبدالناصر، على رمضان، خالد وليد، خالد يسرى، صلاح فرج الله  السمان، محمد مصطفى كامل، أحمد على، أحمد مصطفي فرج، محمد سعيد لبيب، إبراهيم السيد صلاح، محمود عبد الوهاب، محمود فتحي عبد الله، على فرج، محمد عصام أحمد، محمد جمال رجب، محمد فتحى، محمود أيمن، علاء محمد حسن ومصطفي محمود عبد الهادي.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب لتجربة بعض العناصر الجديدة التى تم انتقائها من مباريات بطولة الدورى حتى الآن،  وتقييم اللاعبين بدنياً وفنياً خاصة وأن المعسكر هو بداية الإستعداد الفعلى لمنتخب الصالات.

ويضم الجهاز الفني المعاون  كلا من سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح مدلك ، ايهاب الجندى المدير الإدارى، وأحمد حسن مسئول المهمات.
 

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