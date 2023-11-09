قائمة منتخب مصر.. فيتوريا يعكس التوقعات ويضم "مطاريد" الزمالك

كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة اللاعبين النهائية لمعسكر شهر نوفمبر والذي يتخلله مباراتي جيبوتي و سيراليون يومي ١٦ و ١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وشهدت القائمة تواجد ٢٥ لاعبا، من ضمنهم ثنائي الزمالك “المطرود” الظهير الأيسر أحمد فتوح، وحارس المرمي محمد صبحي، وذلك عكس التوقعات بخروجهم من القائمة بعد الواقعة المشينة التي قام بها الثنائي الأسبوع الماضي.

وجائت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - محمد صبحي -أحمد الشناوي .

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال ، علي جبر ، محمد عبد المنعم ، أحمد سامي ، رامي ربيعة ، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد ، مروان عطية ، محمد النني ، أمام عاشور ، أحمد سيد زيزو ، محمود حمادة ، حمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح ، مصطفي فتحي ، مصطفي محمد ، محمد شريف ، محمود حسن تريزيجيه ، عمر مرموش ، حسين الشحات.

قائمة منتخب مصر

تقام مباراة منتخب مصر و جيبوتي في السادسة مساء يوم ١٦ نوفمبر باستاد القاهرة ، بينما تقام مباراة سيراليون يوم ١٩ بليبريا في الرابعة عصراً.