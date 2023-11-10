الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مستشار بالأكاديمية العسكرية: انقسامات جلية بالداخل الإسرائيلي بسبب حرب غزة (فيديو)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، إنَّ هناك عدة انقسامات يشهدها الداخل الإسرائيلي، في الوقت الحالي، وهي واضحة وجلية، لافتاً إلى استقالة 3 وزراء منذ بداية حرب غزة وإعلان تنفيذ عمليات عسكرية في القطاع.

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وزير التراث الإسرائيلي

وأضاف “العمدة” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة، أنَّ تصريحات وزير التراث الإسرائيلي الأخيرة المستفزة تؤكد على توريط دولة الاحتلال والتشهير بها إعلامياً ودولياً، بما رفع الأصوات بضرورة توقيع إسرائيل على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ما أدى إلى مزيد من الخلافات بين المسؤولين بحكومة الاحتلال.

 الحكومة الإسرائيلية 

وتابع مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، أنَّ عدم توافق العناصر بعضها البعض داخل الحكومة الإسرائيلية يعزز انقسام المشهد في الداخل الإسرائيلي، مشيراً أيضاً إلى الانقسام بين قادة جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية، والتخبط الكبير الذي أعقب قرار الاجتياح البري لغزة.

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