نور الطيب تفوز بكأس "إيس" ماليزيا للإسكواش

توجت نور الطيب، لاعبة وادي دجلة، بكأس "إيس" ماليزيا للإسكواش، لتحقق ثاني ألقابها خلال الموسم الحالي 2023/2024.





وفازت الدجلاوية نور الطيب-المصنفة الـ6 عالميًا- بلقب "إيس" ماليزيا للإسكواش عقب تغلبها على اللاعبة راشيل أرنولد - المصنفة الـ39 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-2) (11-4) (11-4).



وتمتلك نور الطيب مسيرة حافلة بالإنجازات بلعبة الإسكواش أبرزها الفوز ببطولات هونج كونج المفتوحة عام 2014، وإنجلترا المفتوحة عام 2015، و"كارول ويمولر" عام 2018، وبطولتي كليفلاند وجراسهوبر عام 2019، قبل أن تعتزل لفترة قصيرة عام 2020 لظروف الحمل، وتعاود اللعب مرة ثانية وتنضم لصفوف وادى دجلة، ومنذ عودتها حققت بطولتي ساوث ويسترن، و"إيس" ماليزيا.

