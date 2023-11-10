ابنة هبة قضب تروي تفاصيل التعدي عليها من موظف جامعة الدول بالشيخ زايد

خلال الساعات الماضية نشرت "دينا هشام" ابنة الدكتور هبة قضب، اخصائي العلاقات الأسرية، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل "إنستجرام" بث مباشر تروي فيه تفاصيل المشاجرة التي شبت بينها وبين موظف في جامعة الدول العربية بسبب خلاف على أولوية المرور والخروج من مول شهير الشيخ زايد.

تفاصيل المشاجرة

وقد صرحت "دينا" خلال البث المباشر إن الواقعة نشبت أثناء وجودها في جراج السيارات الخاص بأحد المولات الشهيرة بمنطقة منطقة الشيخ زايد، وعند خروجها من الجراج إذ بسيارة متوفقة أمامها وأغلقت الطريق عليها.

وقد أضافت "دينا" أنها توجهت إلى قائد السيارة وتحدثت معه لكنه لم يستجب لها، فحاولت أن تقف أمامه حتى يراها لكنه حرك السيارة تجاها حتى صدمها، مستكملة حديثهًا مؤكدة أنها أثيرت غضبًا من ذلك التصرفوالذي دفعها إلى الضرب بيدها على مقدمة السيارة، مضيفة أن هذا الشخص ترك السيارة وتوجه نحوها مسرعًا وأمسك بها وتعدى عليها ضربًا.

وأعربت "دينا" أن والدتها الدكتورة هبة قطب، كانت برفقتها في ذلك الوقت فهرعت على الفور للتصدي لذلك الشخص ومنعه من التعدي على نجلتها بالضرب، لكنه تعدى عليها أيضًا، بحسب تعبيرها.

كما شهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، مساء الأربعاء، مشاجرة حادة بين ابنة الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية الشهيرة وبين موظف بجامعة الدول العربية.

وكانت الجهات المعنية تحفظت على الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية، وابنتها، بسبب تعديها على مسؤول بجامعة الدول العربية في الجراج الخاص لهايبر وان بالشيخ زايد، بسبب خلاف على أولوية المرور.

بلاغ الشرطة

وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقي بلاغا من ضباط قسم أول الشيخ زايد، يفيد بأنه أثناء مرور القول الأمني أمام مول تجاري شهير بالشيخ زايد، تلاحظ وجود مشادة كلامية بين الطرف الأول: "دينا. هـ" مدير شركة والدكتور هبة قطب، والطرف الثاني: "علاء .ا"- 39 سنة- موظف ومسؤول عن ملف الاستثمار بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

بالفحص الذي قاده اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، تبين حدوث مشادة بين الطرفين على أولوية الخروج من جراج المول التجاري وتطورت لتعدٍّ باليدين دون حدوث إصابات، وتم تبادل الاتهامات، وعليه تم اصطحاب الأطراف لديوان الشيخ زايد، وتولت النيابة التحقيق .