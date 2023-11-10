نتنياهو: إسرائيل لا تسعى لحكم قطاع غزة أو احتلاله

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا تسعى لغزو أو احتلال أو حكم قطاع غزة بعد حربها على حركة حماس، لكن ستكون هناك حاجة إلى «قوة موثوقة» لدخول القطاع الفلسطيني إذا لزم الأمر لمنع ظهور تهديدات المسلحين، وفقا لتصريحاته.

وأثارت تصريحات نتنياهو هذا الأسبوع التي أشار فيها إلى أن إسرائيل ستكون مسؤولة عن الأمن في غزة إلى أجل غير مسمى، رد فعل رافضا من الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل.

وذكرت واشنطن أنها ستعارض الاحتلال الإسرائيلي لغزة بعد الحرب.

وقال نتنياهو في حديث لقناة «فوكس نيوز» التلفزيونية الأميركية يوم الخميس «نحن لا نسعى لغزو غزة، ولا نسعى لاحتلال غزة، ولا نسعى لحكم غز».

وأضاف أنه سيكون من الضروري تشكل حكومة مدنية في غزة، لكن إسرائيل ستتأكد من عدم وقوع هجوم آخر على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر.

وتابع نتنياهو «لذلك يجب أن تكون لدينا قوة موثوقة يمكنها، إذا لزم الأمر، أن تدخل غزة وتقتل القتلة، لأن هذا هو ما سيمنع عودة ظهور كيان مثل حماس» – بحد زعمه.

واستطرد إنه بعد الحرب «ما يجب أن نراه هو غزة منزوعة السلاح والتطرف ومعاد بناؤها».

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10818 شهيدًا من بينهم 4412 طفلًا و2918 سيدة و667 مسنًّا وإصابة 26905 مواطنين منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة.

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