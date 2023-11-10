فولكر تورك: على إسرائيل وضع حد لخطاب الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين

رفض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر، مشيرا إلى أنه « لا يوجد مكان آمن في غزة».

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، بالعاصمة الأردنية عمان،إنه يجب على إسرائيل وضع حد لخطاب الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين في الضفة.

وطالب المفوض الأممي بتحقيق دولي مستقل بشأن العنف ضد الفلسطينيين، وكذلك التحقيق في القصف الإسرائيلي المكثف بمتفجرات عالية التأثير .

وشدد على أن التهديد بإخلاء مستشفيات غزة هو حكم بالإعدام، مؤكدا على أن القانون الدولي يوفر الحماية للأطقم الطبية.

ولليوم الـ 35 على التوالي تشن إسرائيل هجوما بريا وجويا وبحريا على قطاع غزة أسفر حتى اليوم عن استشهاد 10 آلاف و818 معظمهم نساء وأطفال ونحو 27 ألف مصاب، إضافة لدمار هائل بالأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.

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