شهر هاتور"موسم زراعة القمح".. يبدأ غدًا

شهرهاتور.. تبدأ أول أيام شهر هاتور غدًا السبت وهو الشهر الثالث من العام القبطي، الذي يرجع إلى عام 1235 قبل الميلاد، عندما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا، وكان كل شهر يحتوي على 30 يومًا، يُضاف إليها 5 أيام، تُعرف باسم الشهر الصغير، أوأيام النسي.

السنة القبطية



وقد ارتبط تقويم السنة القبطية بالفيضان وبظهور نجم الشعرى اليمانية كمعيار لقياس الوقت، وكان يُعتمد على هذا التقويم في كل ما يختص بالزراعة والحصاد، وقسموا السنة إلى 3 فصول، هي: فصل الفيضان، وفصل الإنبات ويشهد موسم الزرع، وفصل الحرارة وهو موسم الحصاد.

تسمى شهور السنة القبطية، أو التي تُعرف أحيانًا باسم السنة المصرية، أو الفرعونية “توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى".

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن شهر هاتور:



يعد شهر هاتور هو الثالث في العام القبطي

يأتي هاتور يوم 11 نوفمبر كل عام وينتهي 9 ديسمبر

وقد سمى المصريون القدماء هذا الشهر باسم كوكب فينوس

يُرمز لهذا الشهر بإله الجمال لأن الزرع يُزين الغيطان والجناين

كما سُمي هذا الشهر نسبة إلى الإله حتحور

وسُمي أيضًا نسبة إلى إله الحب والجمال عند المصريين القدماء

كما أنه مشهور بموز هاتور

يتسم هذا الشهر بأنه موسم زراعة القمح

أشهر الامثلة:

إن فاتك هاتور استنى لما السنة تدور

هاتور أبودهب منثور