الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلي أسيرين بالضفة الغربية

فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منزلي الأسيرين محمد وصقر الشنتير في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

والأسيرين محمد وصقر الشنتير، وهما أبناء عمومة، متهمان بإطلاق نار في أغسطس الماضي ما أدى إلى مقتل مستوطنة وإصابة آخر، وتتبعهما الاحتلال واعتقلهما.

وأفادت مصادر بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منزلى عائلة المُعتقلين محمد وصقر الشنتير وأخلتهما بالقوة، قبل زراعتهما بالمتفجرات، وتفجير الطابق الثاني من المبنى الأول المكون من طابقين وتبلغ مساحته 400 متر مربع، وشقة سكنية في المبنى الثاني المكون من عدة طوابق.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أحضرت جرافة إلى المكان، لاستكمال عملية الهدم على ما يبدو، وفرضت طوقا عسكريا على المنطقة ومنعت الاقتراب منها.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 7 فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين بينها حالات خطيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمته مخيم جنين للاجئين.

وقبل ذلك أعلنت الوزارة عن شهيدين (51 عاما) و(30 عاما) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل من بيت لحم والخليل.

وحسب إحصائيات رسمية فلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية وشرق القدس إلى 170 منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي و378 منذ بداية العام الجاري.

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