الهلال في مهمة صعبة أمام التعاون بالدوري السعودي

يخوض الهلال مباراة صعبة أمام التعاون مساءالجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في قمة الجولة الثالثة عشرة لدوري روشن السعودي.

وينفرد الهلال بصدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في اثنتين، بينما يحتل التعاون المركز الثالث برصيد 25 نقطة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة.

وتبدأ مباراة الهلال والتعاون في تمام السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة بتوقيت مصر على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في قمة الجولة الثالثة عشرة لدوري روشن السعودي.

ويأمل التعاون في استعادة نغمة الانتصارات على حساب المتصدر لاسيما وأنه يدخل المباراة بصفوف مكتملة بعد عودة نجمه البرازيلي ماتيوس كاسترو الذي غاب عن المباراة الماضية للإصابة، على الرغم من فشله في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات، خسر خلالها ست نقاط، ليتراجع للمركز الثالث.

ويسير الهلال بشكل مميز في الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا، فهو الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة، ويتطلع اليوم إلى تحقيق فوز جديد رغم صعوبة المنافس يبقيه في الصدارة بنفس الفارق النقطي عن أقرب منافسيه أو توسيعه في حالة تعثر المنافس المباشر.

ويغيب عن الهلال سلمان الفرج والصربي سيرغي سافيتش للإصابة، وعلي البليهي والبرتغالي روبن نبفيز لتراكم البطاقات.