مركز الإبداع التكنولوجي يختتم دورة صيف 2023 لبرنامج InnovEgypt

اختتم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الدورة العشرين من برنامج بناء قدرات الطلاب والخريجين في مجال الإبداع وريادة الأعمال InnovEgypt خلال صيف 2023.

واستمر البرنامج 13 أسبوعًا (من شهر أغسطس إلى أكتوبر) ونظِم في 29 جامعة في محافظات مختلفة بمشاركة أكثر من 3500 طالب وطالبة. وتضمن البرنامج تنفيذ 46 معسكرًا تدريبيًا، تَعرَّف الطلاب خلالها على أساسيات ريادة الأعمال ومفاهيمها، ومهارات التفكير التصميمي وتطبيقه، وتصميم الأفكار وعرضها، ومهارات الإقناع، والعمل في فريق والبحث والاستكشاف وبناء نماذج العمل وموضوعات أخرى.

وبرنامج InnovEgypt هو برنامج لبناء قدرات الطلاب والخريجين في مجال الإبداع وريادة الأعمال في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويستهدف البرنامج الشباب الراغبين في أن يصبحوا رواد أعمال في المستقبل، إما عن طريق تأسيس شركات ناشئة أو من خلال اكتساب مهارات ريادة الأعمال وفقًا لمتطلبات الشركات المحلية والعالمية. ويتضمن البرنامج ثلاثة وحدات رئيسية، هي "إدارة الابتكار والتكنولوجيا" لتدريب الطلاب على عملية الابتكار، و"تصميم الأفكار" التي توفر فهمًا لمناهج تصميم الأفكار وتوليدها بوصفها نُهُج ابتكارية لخدمة الإنسان، و"ريادة الأعمال" التي تعتبر مصدر إلهام للطلاب ليصبحوا رجال أعمال ناجحين.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسست مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في عام 2010 بهدف تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الصناعة الوطنية لضمان استفادة الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يسهم في دفع نمو القطاع وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مكانة مصر بصفتها مركزًا إقليميًا للإبداع.