فلسطين تُعلن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة

ارتفع عدد الضحايا في "قطاع غزة"، مُنذ بدء الحرب إلى "10812 شهيدًا بينهم 4412 طفلًا و2918 امرأة و667 مُسنًا و26905 مُصابين"، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع، مساء اليوم الخميس.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي يومي: إن مستشفيي العيون والصحة النفسية وكل الخدمات الطبية الخاصة بالأطفال توقفت في قطاع غزة.

وأكد أن "لا استجابات للاستغاثات التي أطلقتها المؤسسات الطبية في غزة.. بدأ العد التنازلي لوقف الخدمة بالمستشفى الإندونيسي ومستشفيات أخرى خلال 24 ساعة.. يستخدم الاحتلال سلاح التجويع في المستشفيات".

وقال القدرة إن "الأونروا" تركت ذوي الأمراض المزمنة دون علاج، كما تركت الأطفال دون تطعيم.

وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين اليوم الخميس "إلى 17 شهيدا وعشرات الجرحى".

وتشن إسرائيل حربا على غزة بعد إطلاق كتائب القسام عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، أدت إلى تدمير مساحات واسعة من القطاع.

الحوثيون يُطلقون صواريخ باليستية على إيلات الإسرائيلية

أطلقت "جماعة الحوثي"، صواريخ باليستية على إيلات الإسرائيلية، حسبما أفاد متحدث عسكري باسم الحوثيين، مساء اليوم الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، تفعيل صافرات الإنذار في مدينة إيلات.

وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش يُخطط فقط لفترات توقف تكتيكية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مُشيرًا إلى أنها محدودة في الزمان والمكان.

جاءت تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على ادعاء المتحدث باسم البيت الأبيض، بأن إسرائيل ستُشارك يوميًا في هدنة إنسانية لمدة أربع ساعات في جميع أنحاء شمال غزة.

وزير العدل الإسرائيلي يُعارض نقل السيطرة على غزة إلى السُلطة الفلسطينية

أكد وزير العدل الإسرائيلي "جدعون ساعر"، أنه يُعارض نقل السيطرة على قطاع غزة إلى السُلطة الفلسطينية عقب انتهاء الحرب في غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وقال ساعر في مقابلة مع موقع "واي نت لايف": "السلطة الفلسطينية لا تسيطر على الضفة الغربية بشكل فعال، ويعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده لتحمل المسؤولية عن قطاع غزة، على أن يشمل الحل أيضا مدينة القدس والسلطة الفلسطينية، وإلى ذلك أنا قل: استمر في الحلم".

منظمة الصحة العالمية تُحذّر من أمراض مُعدية وأوبئة تنتشر في غزة

أصدرت "منظمة الصحة العالمية"، تحذيرات من أن الاكتظاظ الشديد وتدهور النظافة ونقص الوصول إلى المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية يُعرض سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة لخطر الانتشار السريع للأمراض المُعدية، قائلة إنها شهدت بالفعل زيادة في الأمراض، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.