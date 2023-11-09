تحدث الأسطورة زين الدين زيدان عن كيفية فقدان المركز رقم 10 في كرة القدم في السنوات الاخيره، وهناك عدد قليل جدا متبقي من اللاعبين من بينهم ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي.

زيدان لـ ميسي: أمر مؤسف أننا لم نستطع اللعب سويًا

وقال الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان لليونيل ميسي: "حسنا، الحمد لله أنك ما زلت تلعب، ها نحنُ ذا مع الرقم 10، قليل من السحر هُنا، أمر مؤسف أننا لم نستطع اللعب سويًا لكن حسنًا هذه هي اللحظة التي أستطيع تمرير الكرة لك".

وتابع زيدان تصريحاته في مدح ليونيل ميسي في لقاء جمع بينهم اليوم الخميس: "يجب أن يكون للرقم 10 سحر خاص، مثلك، رقم 10 هو قائد الفريق، يجب على هذا القائد خلق الفرص، مثلك يا ليو".

أضاف زين الدين زيدان: "أنت تفعل شيئا مختلفا عن بقية اللاعبين، لأنك ترى الأشياء قبل أي شخص آخر في الملعب".

وعلى سبيل المزاح بين زيدان وميسي قال الاسطورة ليو ميسي للنجم الفرنسي السابق: "المساهمة بهدف في نهائي كأس العالم هو أفضل شيء على الإطلاق، أليس كذلك؟، ليرد زيدان "يمكننا قول ذلك".