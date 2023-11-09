الحوثيون يُطلقون صواريخ باليستية على إيلات الإسرائيلية

أطلقت "جماعة الحوثي"، صواريخ باليستية على إيلات الإسرائيلية، حسبما أفاد متحدث عسكري باسم الحوثيين، مساء اليوم الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، تفعيل صافرات الإنذار في مدينة إيلات.

وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش يُخطط فقط لفترات توقف تكتيكية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مُشيرًا إلى أنها محدودة في الزمان والمكان.

جاءت تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على ادعاء المتحدث باسم البيت الأبيض، بأن إسرائيل ستُشارك يوميًا في هدنة إنسانية لمدة أربع ساعات في جميع أنحاء شمال غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يُوضح تفاصيل الانفجار العنيف في إيلات

أوضح "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، تفاصيل الانفجار العنيف الذي هز مدينة "إيلات"، دون انطلاق صافرات الإنذار، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل ضربت قطعة مسيرة مبنى مدنيًا في مدينة ايلات".

وأضاف: "تشخيص القطعة الجوية وتفاصيل الحادث لا يزالان قيد التحقيق".

وحذرت الشرطة الإسرائيلية من احتمال وقع حدث أمني كبير في المدينة.

ووفقًا للقناة 14 الإسرائيلية فإن الانفجار ناتج عن طائرة مسيرة انتحارية، لم يتم تحديد مصدرها بعد.

وكان الجيش الإسرائيلي قال هذا الشهر إنه نشر زوارق مسلحة بصواريخ في البحر الأحمر ضمن تعزيزاته العسكرية، وذلك غداة إعلان حركة الحوثي اليمنية شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتعهدها بتنفيذ المزيد.