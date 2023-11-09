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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير العدل الإسرائيلي يُعارض نقل السيطرة على غزة إلى السُلطة الفلسطينية

غزة
غزة

أكد وزير العدل الإسرائيلي "جدعون ساعر"، أنه يُعارض نقل السيطرة على قطاع غزة إلى السُلطة الفلسطينية عقب انتهاء الحرب في غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وقال ساعر في مقابلة مع موقع "واي نت لايف": "السلطة الفلسطينية لا تسيطر على الضفة الغربية بشكل فعال، ويعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده لتحمل المسؤولية عن قطاع غزة، على أن يشمل الحل أيضا مدينة القدس والسلطة الفلسطينية، وإلى ذلك أنا قل: استمر في الحلم".

ووفقًا لساعر فإن "السلطة الفلسطينية بحسب مواقف وآراء عدد من مسؤولي الأمن والمخابرات الإسرائيليين لا تستطيع السيطرة على غزة".

وفيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار الإنساني مقابل إطلاق سراح الرهائن، قال ساعر: "لن يكون هناك أي وقف إطلاق نار مؤقت، فنحن لم نحقق أهدافنا من هذه الحرب"، مشيرا إلى أن هدف إسرائيل الأول والأخير هو "تدمير القدرات العسكرية لحركة حماس والجهاد الإسلامي، ومحو أي تهديد لإسرائيل".

كما أكد أنه عقب هذه الحرب سيتم اتخاذ مجموعة تدابير أمنية جديدة مع القطاع ستشمل شرائط أمنية عازلة تمنع الوصول إلى الخط الحدودي.

ولم يستبعد ساعر إمكانية تنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النار أو أيو وسيلة أخرى تضمن إعادة الرهائن الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، معتبرا إعادتهم مسؤولية على عاتق إسرائيل".

الاحتلال الإسرائيلي يُعلن استعداده لخوض "حرب طويلة" في غزة

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، استعداده لخوض "حرب طويلة" في غزة، مُشيرًا إلى أن "بدايتها شمالي القطاع"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

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