آينتراخت فرانكفورت يفوز على هلسنكي في دوري المؤتمر الأوروبي

فاز فريق آينتراخت فرانكفورت على نظيره هلسنكي الفنلندي، بهدف نظيف، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.

جاء هدف فرانكفورت عن طريق لاعبه فارس شايبي في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

وشارك عمر مرموش بشكل أساسي في المباراة مع فرانكفورت لكنه غادر الملعب في منتصف الشوط الثاني عند الدقيقة 71 لصالح زميله ناتشو فيري.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثاني في ترتيب مجموعته بدوري المؤتمر الأوروبي برصيد 9 نقاط خلف باوك اليوناني متصدر الترتيب بفارق نقطة واحدة.

تشهد الفترة الأخيرة وصلة تألق من الدولي المصري عمر مرموش مهاجم فريق فرانكفورت مع صفوف فريقه الألماني رغم الضغوطات التي وضعت عليه بعد رحيل نجم الفريق الأول كولو مواني إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان.

خاض مرموش مع فرانكفورت 17 مباراة وأحرز فيهم 10 أهداف وصنع هدفين آخرين في كافة المسابقات.

تشكيل آينتراخت المتوقع لمواجهة هلسنكي

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليام باتشو، روبن كوش، توتا.

خط الوسط: إيريك إبيمبا، إلياس السخيري، هوجو لارسون، فيليب ماكس.

خط الهجوم: عمر مرموش، أنسجار كناوف، فارس شايبي.