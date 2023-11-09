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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

5 أمراض خطيرة تساعد جلسات "المساج" فى علاجها.. أطباء يكشفون مفاجأة

جلسات المساج
جلسات المساج

يوصي الكثير من الأطباء بضرورة الخضوع لجلسات المساج، مشيرين إلى أنه ينتمي لأفضل أنواع العلاجات الطبيعية التي تعزز صحة الجسم.

 

ووفقا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، نستعرض فيما يلي مجموعة من الأمراض التي يساعد المساج في علاجها مما يحسن الصحة العامة، حسبما أفاد الأطباء.

 

1- آلام العظام
 


يساعد العلاج بالمساج مرتين في الأسبوع  في علاج مشاكل العظام، فهو يساهم بشكل كبير في الحد من الآلام والتصلب في الحركة.

 

2- علاج الحساسية
 

 

يخفض المساج السيتوكينات التي تتسبب في ظهور أعراض الحساسية كالحكة الجلدية أو الكحة والهرش، إلى جانب علاج الربو لدي الأطفال.

 

3- تعزيز الجهاز المناعي
 


تساعد جلسات المساج على تحسين الأداء الوظيفي لجهاز المناعة في الجسم.

 

4- طرد السموم من الجسم 



يفقد الجسم في جلسة المساج الكثير من العرق، الأمر الذي يعمل على التخلص من السموم المتراكمة.


5- تنشيط الدورة الدموية



يساعد تحريك جميع أعضاء الجسم خلال جلسة المساج على تنشيط الدورة الدموية بالجسم، مما يعزز الشعور بالنشاط والحيوية.

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