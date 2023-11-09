تأجيل محاكمة 6 متهمين بإنهاء حياة ضابط أثناء القبض عليهم في الصف

أمرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 6 متهمين بإنهاء حياة ضابط أثناء القبض عليهم بعد محاولاتهم سرقة سيارة لعربية مملوكة لشركة طبية بها مبلغ من المال، في منطقة الصف، لجلسة الرابع من شهر ديسمبر المقبل.





كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “إبراهيم.ش”، و"رمضان.م"، و"حسين.ع"، و"جمال.ع"، و"رضا. ع"، و"شعبان.م" وآخر توفي، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 13977 لسنة 2015 جنايات الصف.



تبين أنه في يوم 2015/4/1، قتل المتهمين المجني عليه العقيد "عاطف. ف" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيًا من تسوقه الظروف أمامهم من رجال الشرطة أو من الإناس معلقين إصرارهم والقبض عليهم، أو من يعترض تنفيذ جريمتهم من " سرأمرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 6 متهمين بإنهاء حياة ضابط أثناء القبض عليهم بعد محاولاتهم سرقة سيارة لعربية مملوكة لشركة طبية بها مبلغ من المال، في منطقة الصف، لجلسة الرابع من شهر ديسمبر المقبل.

قة سيارات المارة بطريق الإكراه".



وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية، ووزعوا الأدوار فيما بينهم كاتفاقهم المسبق، وهاموا في الأرض فسادا باحثين عن فريستهم، وإذ أبصروا سيارة نقل الأموال الرقيمة ن ب ي 728 وخلفها السيارة الرقيمة أ ف ق 835، حتى أيقنوا أنها ضالتهم بوجود أموالا طائلة بها فاستوقفوها عنوه، بأن توقف المتهم الخامس على مقربة من مسرح الواقعة المراقبة الطريق وتأمينه، وانتظر المتهمان السادس والسابع بسيارة أخرى على الجانب الأخر، وذلك لتسهيل وتمكين المتهمين من الفرار عقب إتمام جريمتهم.



وبتلك الوسيلة خططوا المتهمين طريقة للاستيلاء على الأموال حزينة تلك السيارة، فأمطروها بوابلًا من الأعيرة النارية محاولين فضها للاستيلاء على ما بداخلها من أموال إلا أن هاتف المتهم الخامس أبلغهم بقدوم رجال الشرطة لضبطهم فلاذوا بالفرار، لكنهم أطلقوا عيار ناري علي المجني عليه وفروا من مسرح الحادث على النحو المبين بالتحقيقات.