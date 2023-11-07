الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل مُحاكمة 11 مُتهماً في "خلية الشروق"

محكمة
محكمة

أجلت  الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، مُحاكمة 11 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الشروق الثانية"، لجلسة 20 نوفمبر للمرافعة.

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أسندت النيابة العامة للمُتهمين تهم عدة منها تولي  قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتى الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السابع ومن التاسع وحتى الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمون من التاسع وحتى الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات، وذلك في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة.

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