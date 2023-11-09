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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طلائع الجيش يتفوق على الأهلي بدوري الجمهورية للناشئين

أهلي 2007
أهلي 2007

تعرض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ للخسارة خارج ملعبه أمام نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، ضمن الجولة ١١ من بطولة الجمهورية.

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بعد الخسارة أمام برشلونة .. مصير الأهلي في مونديال اليد

بهذه النتيجة تجمد رصيد «أهلي ٢٠٠٧» عند ٢٨ نقطة، بعدما فاز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسرها بركلات الترجيح، وخسر مباراة واحدة.

وفاز «أهلي ٢٠٠٧»  خلال البطولة على على كل من فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام طلائع الجيش صفر - ١، مسجلًا ٢٣ هدفًا مقابل ٣ أهداف في مرماه.

تشكيل الجهاز الفني ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

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