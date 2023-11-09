جاهزية هوساوي وغياب ثلاثي الاتحاد عن مواجهة أبها بالدوري السعودي

شهد مران الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاتحاد السعودي مشاركة اللاعب عمر هوساوي مدافع الفريق في المران الجماعي اليوم، ليتاكد جاهزيته لمواجهة أبها، غدًا الجمعة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد أمام أبها على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

جاهزية هوساوي وغياب ثلاثي الاتحاد عن لقاء أبها

سيكون عمر هوساوي متواجد في قائمة الاتحاد غدًا لمواجهة أبها لينقذ الموقف الذعب الذي تعرض له الفريق في المواجهة الماضية بوجود 6 لاعبين فقط على مقاعد البدلاء من بينهم ثنائي حراسة المرمى.

بينما تأكد استمرار غياب الثلاثي سلطان الفرحان وعوض الناشري وصالح العمري عن لقاء أبها، بسبب الإصابة التي يعاني منها الثلاثي، مع وجود أنباء بغياب النجم البرازيلي رومارينيو عن اللقاء.

يحتل الاتحاد المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة من 6 انتصارات والتعادل في 3 مباريات والهزيمة في مثلهم، على الجانب الاخر ياتي فريق أبها في المركز الثالث عشر من الترتيب برصيد 13 نقطة.