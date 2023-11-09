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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الجندي: دعم وزير الأوقاف والمفتي لمواقف شيخ الأزهر يؤكد قوة مصر تجاه فلسطين

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المؤسسة الدينية عن بكرة أبيها، دائما تضرب المثل على المواقف الدينية والقومية والوطنية والانتمائي للعروبة وللإسلامي، لافتا إلى أن وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية يدعمان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، فى مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية. 

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم  الخميس: "دعم وزير الأوقاف والمفتي لمواقف شيخ الأزهر يثبت قوة موقف مصر تجاه فلسطين". 

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وأضاف الجندي: " الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية على رأس وفد من قيادات الوزارة يضم د. هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، ود. محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ود.  أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، ود.  نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير بزيارة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ؛ لتأكيد دعمهم لمواقف فضيلته تجاه القضية الفلسطينية".

وتابع: "وزير الأوقاف أكد على المواقف الثابتة للأزهر والأوقاف والإفتاء برفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم لتصفية قضيتهم، وأن سيناء خط أحمر ، كما أكد على رفض كل الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة المتكررة على الشعب الفلسطيني ، واستهداف النساء والأطفال والمدنيين العزل، وسياسة الحصار والتجويع ، مناشدين المؤسسات الدولية والإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مجازره في فلسطين بصفة عامة وغزة بصفة خاصة".

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