خالد الجندي: الدول الغربية لديها ازدواجية غير مقبولة فى حقوق الإنسان

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدول الغربية التى تتحدث عن حقوق الإنسان، لديها ازدواجية غير مقبولة على الإطلاق، مضيفًا: "لا يفكرون فى حقوق المجني عليه وحقوق أسر الضحايا والشهداء، مثل ما يتحدثون عن حقوق الجاني".

وأضاف، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "من يأتي بحق الأطفال الأيتام والزوجة المترملة، والأم السكلى، وحق العائلة والأسرة التى دمرت وحرمت من أبنائها، من ياتي بحقوق هؤلاء من تطاول على حقوقهم".

وأوضح، أنه إذا كنا نفكر فى حق القاتل فأين حق المقتول وإذا كنتم تفكرون في حق السارق فأين حق المسروق، لافتًا إلى أن هذه ازدواجية غير مقبولة من الدول العربية التى تتحدث باسم حقوق الإنسان.

سيئة جارية

ولفت في سياق آخر إلى أن كل شيء يأمرنا به الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم، أو على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يتطلب منا معرفة الضد فى المعنى، موضحا: "لما القرآن يقول لنا اللى بيساعد الناس هياخد أجر يبقى لازم نعرف إن الضد هنا إنه من يعطل مصالح الناس سيأخذ سيئات".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "طيب فى صدقة جارية يعنى وإنت ميت بتاخذ حسنات على ما فعلته، حتى يوم القيامة، وكمان من يفعل سيئة أو يفتح باب شر لحنفية السيئات هتفضل مفتوحة على قبره حتى يوم القيامة".

وأوضح، أن أول من أدخل عبادة الأصنام سيظل يحصل على سيئات حتى الآن طالما يوجد من يعبدها، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه العزيز: "لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ".