خالد الجندي: وزارة الأوقاف تقوم بعمل بطولي لدعم غزة

تقدم الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بخالص الشكر لوزارة الأوقاف على الجهود التي بذلتها الفترة الأخيرة من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني في حربه ضد الاحتلال.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع علي فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إن وزارة الأوقاف عملت على تجهيز الكثير من القوافل الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن أمس خرجت القافلة الثانية من الأوقاف إلى معبر رفح استعدادًا للانطلاق إلى غزة عقب فتح المعبر: "القافلة الواحدة تتكلف قرابة مليون جنيه، لهذا على الأسر المصرية بل وأسر الأمة الإسلامية بالكامل التبرع لصالح الجمعيات المعنية بتجهيز القوافل الإغاثية لشعب فلسطين".



وتابع: "سنُسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن 2.5 مليون فلسطيني جائع، لذا على المصريين التنافس والتحرك سريعًا من أجل نصرة الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه وحقه من الاحتلال الذي يتعمد مخالفة جميع الأعراف الدولية والإنسانية".

ونوه إلى أن ما يقوم به وزير الأوقاف حاليًا دور بطولي وعظيم، حيث لم تقتصر الوزارة على الدعوة الإسلامية بل حرصت على المشاركة في دعم الشعب الفلسطيني.