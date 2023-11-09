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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري السعودي.. الرائد يتقدم على الشباب في الشوط الأول

الدوري السعودي
الدوري السعودي

نجح فريق الكرة الأول بنادي الرائد فى انهاء الشوط الأول أمام الشباب نتقدما بهدف دون رد، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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أحرز هدف التقدم لفريق الرائد اللاعب كريم البركاوى فى الدقيقة 6 من عمر المنعطف الأول من المباراة.

تشكيل الرائد..

فى حراسة المرمى: مورييرا

فى الدفاع:الدوسري، جونزاليس، البيشي، نورمان

فى الوسط: فوزير، سنبل، بركاوى

فى الهجوم: تفاريس 

تشكيل الشباب..

فى حراسة المرمى : سيونج

فى الدفاع : الصقور، سانتوس، سايس، اليامي

فى الوسط : القحطانى، كنبه، بانيجا

فى الهجوم: كاراسكو، جونيور، المولد

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