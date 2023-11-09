الشباب والرياضة تعلن شروط المشاركة في برلمان طلائع مصر إلكترونيًا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، عن إطلاق شروط ومعايير الترشح في برلمان طلائع مصر في ثوبه الجديد إلكترونيًا لعام ٢٠٢٤، تحت شعار «عـلم ٠٠ إبداع ٠٠ قيادة ٠٠ مسؤولية»، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية والأندية الرياضية (نادي واحد فقط بكل محافظة)، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة.

ومن متطلبات الترشح أن يكون المشارك مواطنا مصريًا يتراوح عمره بين 10 و18 عاماً يوم إغلاق استمارة المشاركة ، إتاحة التسجيل الإلكتروني خلال الفترة من 9 نوفمبر الجاري حتى 10 ديسمبر المُقبل من خلال الرابط التالي :

http://pve.mped.gov.eg/

خلال كلمته ، أكد الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة ، إن برلمان الطلائع يمثل خطوة هامة في تعزيز مكانتهم في مجتمعنا ومنبراً يتيح لهم التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرار، وليكونوا جزءًا نشطًا من مجتمعهم ولتطوير مهاراتهم القيادية ، معربًا عن إعتزازه بالنقلة النوعية لبرلماني الطلائع والشباب ونماذج محاكاة الحياة المصرية ، نتاج ثمار وتجسيدًا وتتويجًا لرؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ رئيس الجمهورية وتوجيهاته الدائمة نحو استشراف المستقبل، والتخطيط له بشكل مدروس، وتشجيع أبنائنا وبناتنا على الإبداع وطرح المبادرات والإسهام في تطور الدولة وتقدمها ، وإعداد جيل لديه الوعي بمعرفة قضايا الوطن وخطواته السريعة في التنمية الشاملة والمعرفة بكافة مؤسسات الدولة وكيفية عملها وادائها بالإضافة الي التحديات التي تواجه الوطن داخليًا وخارجيًا.

وأشار " صبحي" إن الوزارة تواصل اليات العمل على مواكبة التطور التقني في جميع برامجها ومشروعاتها لتحقيق أعلي قدر من الشفافية والحيادية، والدوله المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا بضرورة وأهمية التحول الرقمى فى ضوء رؤية مصر 2030 للتنميه المستدامة، حيث نجحت الوزارة من قبل فى التجربة الرائدة للانتخابات الإلكترونية لبرلماني الطلائع والشباب والشيوخ وجمعية المرشدات الكشفية.

أوضح وزير الشباب والرياضة: "أن التدريب على ممارسة الأعمال البرلمانية للنشء أمر مفيد للغاية لأن في مجمله نشاط تدريبي تثقيفي تربوي يهدف إلي توعية النشء بآليات العمل البرلماني وتدريبهم علي قواعد الممارسة الديمقراطية والحوار الإيجابي البناء، التفاعل مع الرأي والرأي الآخر وقبول الاختلاف والتنوع في إطار ديمقراطي.

ودعا "وزير الشباب والرياضة" جميع طلائع مصر الطموحين والموهوبين إلى التسجيل والمشاركة في هذه الفرصة ليعبروا عن أفكارهم وتطلعاتهم، وأن يكونوا اللبنة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة بمختلف مجالاتها ، ورسالة إلى أولياء الأمور للحرص على إعداد جيل الغد من أبناء وبنات مصر الحديثة ليكون قادرا على ممارسة دوره المجتمعي بإيجابية وكفاءة، وتنمية وعيه السياسي للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء وفق رؤية القيادة السياسية .