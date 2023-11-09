قنا تنفذ حملة لإزالة 3 حالات تعد بقرية أبنود

نجحت الوحدة المحلية لقرية أبنود بقنا، اليوم الخميس، برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة، رفاعى عبداللاه رئيس القرية، بتنفيذ عدد 3 حالات بمساحة ٤ قراريط حالات تعدٍّ على أرض زراعية، حالة تعدٍّ على أرض أملاك دولة بمساحة ٢٥٠ مترًا عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية عزبة جبريل بكرم عمران.

أكد العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأي تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لحالات التعدي كافة على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لأشكال التعدي كافة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها على الفور، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.