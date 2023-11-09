السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألماني بشأن مستجدات الأوضاع في غزة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألماني أولاف شولتز.

متابعة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول متابعة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، بالإضافة إلى جهود مصر لتقديم وإيصال المساعدات لإغاثة أهالي غزة، وكذا إجلاء الرعايا الأجانب.

كما أعرب المستشار الألماني عن التقدير البالغ للدور المصري، مؤكداً موقف ألمانيا بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات. وقد تناول الجانبان سبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة حيث شدد السيد الرئيس على حل الدولتين باعتباره الطريق نحو السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.