محلل سياسي: التاريخ سيذكر أن السيسي حمى المنطقة العربية من المخطط الصهيوني

كشف خالد خيري محلل سياسي ومتخصص في شئون الشرق الأوسط، إن التاريخ سيذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حمى مصر من مخطط كان يهوي بها بالكامل، وحمى المنطقة العربية بالكامل من المخطط الصهيوني.

وأضاف "خيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء أن صحيفة نيويورك تايمز فضحت مخطط إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، موضحا أن إسرائيل حاولت إقناع أمريكا أنها تريد تهجير الفلسطينيين من أجل حماية المدنيين.

وأوضح أن أمريكا لم تقتنع بهذه الفكرة التي طرحتها إسرائيل خاصة في ضوء التصريحات المصرية الصارمة في هذا الصدد، "إسرائيل حبت تبيع لأمريكا أنها مع المدنيين بالبلدي كده، ولكن أمريكا لم تصدق".

وتابع المحلل السياسي، أن إسرائيل عرضت خطة أخرى بشأن قطاع غزة، تلك الخطة تنص على تشكيل قوة مدنية من المغرب ومصر والإمارات للعمل كقوات أمن غير عسكرية داخل غزة، والعمل على حماية المسؤولين على إعادة الإعمار.

السعودية والإمارات وقطر يوفرون الجزء الأكبر من التمويل اللازم لإعادة الإعمار

وأشار إلى أن السعودية والإمارات وقطر يوفرون الجزء الأكبر من التمويل اللازم لإعادة الإعمار، ومن ثم تسلم السلطة الفلسطينية مفاتيح غزة تحت قيادة الاحتلال، ومن ثم يتم البدء في حل الدولتين، "دي معلومات خطيرة جدا ولازم نهتم بكل الكلام ده دلوقتي".

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، "وليام بيرنز" مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأكيد الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المتعددة في هذا الصدد.



وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس محددات الموقف المصري في هذا الشأن، خاصة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها، في حين أكد مدير المخابرات الأمريكية حرصه على مواصلة التنسيق المكثف مع الجانب المصري بهدف حل الأزمة الحالية.