السيسي: نهر النيل يجب أن يكون مصدرا للتعاون كشريان حياة (فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم التباحث مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير حول سبل تعزيز التنسيق السياسي والعسكري والأمني خلال المرحلة المهمة التي تمر بها المنطقة .

وقال "السيسي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجنوب أفريقي، اليوم الإثنين، إنه :" كدنا أن دور مصر وجنوب السودان محوري في الأزمة السودانية .

وتابع:" الدولتان هم الأكثر فهما لطبيعة الازمة السودانية وأكدنا محورية مسار دول الجوار ونتائج اجتماعته في تسوية الازمة "، مستطردا: " تناولت المباحثات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري وتعظيم الاستفادة من موادر نهر النيل ".

وواصل السيسي أن نهر النيل يجب أن يكون مصدر للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع دول حوض النيل واستعرضنا مسار المفاوضات الجارية بشان سد النهضة للتوصل لاتفاق قانون ملزم بشان مل وتشغيل السد

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نظيره سيلفا كير رئيس جنوب السودان، في قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس سيلفا كير، وعزفت الفرقة الموسيقية العسكرية، السلام الوطني لمصر وجنوب السودان، كما تفقد الزعيمان حرس الشرف.

العلاقات بين مصر وجنوب السودان

العلاقات بين مصر وشعب جنوب السودان تعود إلى ما قبل استقلال جمهورية جنوب السودان عن جمهورية السودان الشقيق عقب الاستفتاء الذي أجرى لهذا الغرض عام 2011.

وأولت مصر نفس الاهتمام والتعاون والدعم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والثقافية لكل مكونات الشعب السوداني آنذاك في الشمال والجنوب.

وكانت القاهرة هي المقصد الأول للأشقاء من سكان جنوب السودان للتعليم والرعاية الصحية والتدريب وتنمية القدرات البشرية، وغير ذلك من المجالات.

واستمر التعاون بين "جوبا" و"القاهرة" في مجال الاهتمام بنهر النيل، وأقيمت العديد من المشروعات المشتركة لحماية النهر وتعزيز موارده المائية، وكان من بينها مشروع قناة "جونجلي" الذي أنجز معظمه وإن لم يكتمل بعد بسبب التطورات التي طرأت على المنطقة بعد ذلك.