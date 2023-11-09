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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خاص للوفد.. باولو سوزا يرفض تدريب الزمالك

باولو سوزا
باولو سوزا

تردد اسم البرتغالي باولو سوزا المدير الفني السابق لنادي فيورنتينا الإيطالي، في الفترة الأخيرة ضمن قائمة المدربين المرشحين لتولي قيادة الزمالك خلفا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأقال الزمالك خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الأبيض في الأيام الماضية بعد تراجع النتائج، ويتولى قيادة الفريق معتمد جمال بشكل مؤقت.

كشف مصدر مقرب لـ المدرب باولو سوزا -رفض ذكر أسمه- لـ "الوفد" حقيقة تواصل الزمالك مع المدرب البرتغالي من أجل تولي تدريب الزمالك.

أكد المصدر أن حدث تواصل غير مباشر مع المدرب البرتغالي عبر أحد الوسطاء من أجل الاستفسار عن إمكانية فكرة تدريب سوزا لنادي الزمالك، ولم يتواصل معنا أحد من مسؤولي النادي نفسه بشكل رسمي.

 

موقف سوزا من تدريب الزمالك

أضاف حول موقف سوزا من تدريب الزمالك، أن المدرب البرتغالي يرفض فكرة تدريبه في الوقت الحالي، وليس مهتما في المرحلة الحالية بقيادة الأبيض.

ويبحث الزمالك عن مدير فني أجنبي جديد من أجل قيادة الأبيض خلفا لخوان كارلوس أوسوريو، وترشح أكثر من أسم على رأسهم السويسري كريستيان كروس، وسوزا ، ومدرب إيطالي وبرتغالي.

ومن المتوقع أن تحسم إدارة الزمالك التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد في أقرب وقت ممكن من أجل قيادة الفريق الأول الكروي بالنادي.

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