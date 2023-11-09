أول تعليق من فيتوريا على أزمة أحمد فتوح ومحمد صبحي مع الزمالك

علق روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على أزمة أحمد فتوح ومحمد صبحي مع نادي الزمالك، التي تسبب في استبعاد الثنائي من المشاركة وعرضهما للبيع أخيرًا.

قال فيتوريا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم: "أنا شخصيًا معجب بفتوح وصبحي لأنهما لاعبا منتخب، وتواجدا معنا في المعسكرات الماضية، ولم يظهر أي مشكلة لهما في المعسكرات السابقة.

وأضاف مدرب المنتخب المصري: "أنا لا أتأثر بكلام الإعلام، فتوح لاعب رائع ومازال صغيرًا في السن، ولديه عدد كبير من المباريات الدولية التي خاضها مع المنتخب، كما أن محمد صبحي حارس رائع وصغير السن".

فيتوريا يرفض الوصاية على اختياراته لقائمة منتخب مصر:

رفض روي فيتوريا فكرة فرض الوصاية عليه بعدم ضم الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبي الزمالك، والموقوفين حاليًا ومعروضين للبيع من إدارة القلعة البيضاء.

وأكد أن اختياراته لقائمة المنتخب ستكون فنية وفقًا لرؤيته، وأنه سيضم الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي في حال احتياجه لهما من وجهه نظره، بغض النظر عن الأزمة المثارة حولهما خلال الفترة الحالية.